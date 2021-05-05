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Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента

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Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента
Завтра, 6 мая, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сслыкой на пресс-службу Офиса Президента.

Согласно анонсу, 6 мая в 12.30 в Офисе Президента запланирована встреча Зеленского и Блинкена с представителями СМИ.

Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Хоч би знову щось не ляпнуло це сцикло ватно- совкове.
  • AbOriginal_UA
    Интересно: после этой встречи преЗедент оформит развод с тётей Беней !?
  • Oljik
    У Такій компанії русофобів Зе буде почувати себе пригнічено.
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