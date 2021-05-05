Предложения Министерства окружающей среды по сокращению парниковых выбросов угрожают инвестиционному климату в Украине, - письмо ФРУ к премьеру

Проект распоряжения Министерства окружающей среды "Об одобрении Второго национально определенного вклада Украины в Парижское соглашение", которым утверждается сокращение выбросов парниковых газов на 65% в 2030 году от уровня 1990 года, несет многочисленные риски для экономики Украины.

В частности, грозит инвестиционному климату, а также может привести к закрытию украинских промышленных предприятий. Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру экономики Игорю Петрашко.



Как сказано в письме, проектом распоряжения от Министерства окружающей среды предлагается утвердить Второй национально определенный взнос (далее - НОВ) Украины в Парижское соглашение, предусматривающий сокращение выбросов парниковых газов на 65% в 2030 году от уровня 1990 года. Согласно Первому НОВ, текущая цель Украины - сокращение выбросов парниковых газов на 40%. То есть, Министерство окружающей среды предлагает увеличить эту цифру на 25 процентных пунктов.



"Такие предложения Министерства окружающей среды несут чрезвычайно большую угрозу как для инвестиционной среды, так и для действующих промышленных предприятий Украины, которые могут оказаться под угрозой закрытия", - предостерегают в ФРУ.



Так, согласно представленным ранее сценариям моделирования, для сокращения выбросов парниковых газов необходимо вложить в 2020-2030-х годах минимум 300 миллиардов евро (в зависимости от сценария).

"Несмотря на такие существенные размеры необходимых инвестиций, в предложенном проекте почти полностью отсутствуют конкретные механизмы и источники финансирования мероприятий в рамках достижения климатических целей Украины", - подчеркивают в ФРУ.



Поэтому в Федерации призвали премьера и министра экономики не допустить согласования и принятия распоряжения Кабинета Министров Украины "Об одобрении Второго национально определенного вклада Украины в Парижское соглашение" в предложенной Министерством окружающей среды редакции.

"Этот проект необходимо отправить на доработку с привлечением представителей Федерации работодателей Украины, а также других представителей общественных объединений и профессиональных ассоциаций", - резюмируют в ФРУ.



Ранее Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что экомодернизация отечественной промышленности должна происходить при значительной финансовой поддержке государства, а не только средств бизнеса. По оценке экспертов ЕВА, проект Второго национально определенного вклада Украины в Парижское соглашение (НОВ2) должен предусматривать механизмы государственной помощи.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в свою очередь заявила, что для декарбонизации отечественной промышленности необходимо задействовать дополнительные финансовые инструменты, в том числе международные.



В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, и должна предоставить государственную поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.