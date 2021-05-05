Ситуация с COVID-19 в Украине улучшается. Еще 3 региона готовы к выходу из "красной зоны", - совещание у Зеленского

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине улучшается, но необходимо ускорять темпы вакцинации.

Об этом шла речь во время традиционного селекторного совещания по противодействию распространению COVID-19, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране. Он отметил, что в целом эпидемическая ситуация стабилизируется шестую неделю подряд. По словам главы правительства, всего для больных COVID-19 выделено 77 тыс. коек. Обеспечены подачей кислорода - 68 264. Заняты на сегодня 33 292 койки.

Премьер-министр сообщил, что в настоящий момент шесть областей остаются в "красной" зоне. После заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из "красной" зоны могут быть выведены Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области, поскольку в данных регионах все показатели соответствуют установленным критериям.

Шмыгаль добавил, что после этого "красный" уровень эпидемической опасности останется в трех областях - Сумской, Полтавской и Запорожской.

Глава правительства отметил что на сегодня в Украине вакцинированы свыше 759 тыс. человек. Сейчас есть возможность за сутки прививать 80-100 тысяч украинцев.

В свою очередь Зеленский отметил, что правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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