До Дня Независимости большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить процесс вакцинации от коронавируса в Украине.

Об этом он заявил сегодня во время традиционного селекторного совещания по противодействию распространению COVID-19, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"До Дня Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме этого, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это - единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией", - сказал глава государства.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов доложил относительно ожидаемых сроков поставки вакцин в мае. Он отметил, что система здравоохранения Украины позволяет прививать и 400-500 тысяч человек в сутки при наличии вакцины.

По его словам, темпы вакцинации планируется наращивать.

Степанов также уточнил,что в настоящее время в стране работают 11 тыс. прививочных кабинетов.

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Кроме этого, сообщается, что вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр здравоохранения сообщили, что в Украине идет процесс подготовки к внедрению "паспортов вакцинации и иммунизации" по европейским стандартам.