Кошулинский о визите Тищенко на 87-й округ: Стиль 90-х годов, "Мы - бригада! Приехали за своего!"

Кандидат в депутаты Верховной Рады по 87-му округу Руслан Кошулинский прокомментировал визит "слуги народа" Николая Тищенко на один из избирательных участков.

Об этом Кошулинский рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Это такой стиль 1990-х годов: "Мы - бригада! Приехали за своего!". Это, как минимум, странно. Слушайте, вы же не являетесь участниками избирательного процесса! Если ссылаетесь на то, что народный депутат может находиться где угодно, то надо было привести всех 250 "слуг". Но что бы это должно было дать для объективности избирательного процесса, когда вы - представители власти ?! Если бы еще это сделала оппозиция, то было бы понятно: хотят посмотреть, чтобы не "химичили". А здесь ... Так надо было еще себя так выставить на посмешище, потому что не знаешь, куда ты приехал - на Закарпатье или Прикарпатье", - отметил он.

По словам Кошулинского, избирательный процесс должен быть осознанием обществом понятия справедливости.

"Власть здесь должна быть державотворцем. Вот вы, как представители власти, своими шагами добавили этого чувства? Нет. Наоборот. Это временные люди. Им не надо забывать, что нет вечных депутатов. Сегодня ты в парламенте, завтра - нет. И ни один ребенок еще не родился с татуировкой на груди: "Я - вечный депутат" или "Я - вечный президент". Но существует механизм государственных институций. Одна из базовых здесь - избирательный процесс. Если бы там были мудрые, то никогда себе подобных вещей не позволили бы. Потому что подумали заранее: а что будет послезавтра? какое осуждение мы получим от общества? Но мы у власти таких, как я говорил, "новейших пионеров" Партии регионов. Вот что добавил тот приезд Тищенко? Только шоу. Причем оно имело негативные последствия", - добавил он.

Полный текст интервью с Русланом Кошулинским для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тищенко на Закарпатье заставил главу таможни Пожо сказать на камеру, что "венгры - наши друзья". ВИДЕО