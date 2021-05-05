Шабунин просит НАПК разобраться с незаконным назначением Витренко

Общественная организация Центр противодействия коррупции, которую возглавляет Виталий Шабунин, направила официальное письмо председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с требованием расследования факта назначения и.о. председателя правления НАК Нафтогаз Юрия Витренко с нарушением закона Украины "О предотвращении коррупции".

Официальное письмо Виталий Шабунин опубликовал на своей странице в сети Facebook.

"Назначение Витренко Председателем правления НАК" Нафтогаз "нарушает требования и ограничения ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции". Направили в НАПК соответствующее обращение. Там должны проверить приведенные нами факты и инициировать расторжение контракта с Витренко через суд. Дискуссия "кто лучше Коболев или Витренко" не имеет значения, если назначение / увольнение кого-либо из них нарушает закон. Успешные государства невозможны без уважения к правилам и процедурам", - прокомментировал Виталий Шабунин.

В письме, в частности, говорится, что в течение выполнения полномочий и.о. министра энергетики Украины Витренко осуществлял также и полномочия по подготовке и принятию решений относительно деятельности НАК "Нафтогаз Украины". Это является нарушением п. 1 ч. 1 ст. 26 Закона, согласно которой Витренко в течение года с момента увольнения из министерства запрещено назначать на руководящие должности в компании, в отношении которых он выполнял функции контроля и надзора.

"Витренко Ю.Ю. в течение года до дня прекращения исполнения функций государства или местного самоуправления (и.о. министра энергетики Украины) осуществлял полномочия по подготовке протокольного решения Кабинета Министров Украины о деятельности АО "НАК" Нафтогаз Украины ". Кроме того, 12 февраля 2021 Витренко Ю.Ю. обращался к премьер-министру Украины с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК" Нафтогаз Украины ", прекращения контрактов с членами Наблюдательного совета АО" НАК "Нафтогаз Украины" и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей. Также Витренко Ю.Ю. предложил провести аудит эффективности деятельности АО "НАК" Нафтогаз Украины "и всех предприятий, входящих в Группу Нафтогаз. Указанное предложение было обосновано, в частности, неудовлетворительными результатами финансовой деятельности АО "НАК" Нафтогаз Украины ". Из содержания указанного письма следует, что Витренко Ю.Ю. в должности и.о. министра энергетики фактически осуществлял контроль и надзор за деятельностью АО "НАК" Нафтогаз Украины". Учитывая указанное, в соответствии со ст. 26 Закона, Витренко Ю.Ю. запрещено заключать трудовой договор (контракт) с НАК "Нафтогаз Украины". Однако, этот запрет им был нарушен", - говорится в письме.

Соответственно, ЦПК требует проверить факты нарушения законодательства, провести проверку соблюдения Витренко Ю.Ю. требований, установленных ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции", а также, в случае подтверждения нарушений принять соответствующие меры и обеспечить прекращение контракта Витренко Ю.Ю.

Напомним, бывшие члены наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором резко осудили кульбит правительства по освобождении Андрея Коболева и назначению вместо него Юрия Витренко. Члены наблюдательного совета написали, что главная причина, по которой Юрий Витренко добился освобождения Андрея Коболева, - это его несогласие с политикой реформы корпоративного управления НАК, которую как раз разработал не Коболев, а наблюдательный совет. Получается, что Витренко был недоволен, собственно, самим наблюдательным советом. Смена главы правления компании Кабмином - нарушение правила корпоративного управления компанией, считают бывшие члены наблюдательного совета.

Как сообщали СМИ, западные партнеры, включая Соединенные Штаты Америки, советовали украинской власти не проводить ротации руководства НАК Нафтогаз и восприняли это решение как разрушение одной из немногих успешных реформ, осуществленных и практически завершенных после Революции достоинства - реформы системы корпоративного управления.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов с украинскими властями будут крайне сложными, ведь действующий руководитель Офиса Президента Андрей Ермак был частью украинского-американского заговора против сегодняшнего президента США,что едва не обернулось для Украины потерей поддержки ключевого международного партнера.