За Зеленского готовы проголосовать 31,4% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Действующий президент Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"На выборах президента, если бы они происходили во второй половине апреля и если бы в них принимали участие указанные кандидаты, наибольшую поддержку получил бы В. Зеленский - 23,4% всех респондентов и 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте - Порошенко, которого поддержали бы 13,5% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился. Третье-пятое места делят (разница в поддержке в пределах статистической погрешности) Тимошенко (соответственно, 8,9% и 11,9%), И. Смешко (7,7% и 10,4%) и Ю. Бойко (7,1% и 9,6%). Поддержка других кандидатов ниже", - отмечается в исследовании.

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В течение 16-22 апреля 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров были опрошены 2003 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.