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Возле границы с РФ на Луганщине военнослужащие погранотряда обнаружили сумки с парашютами. ФОТОрепортаж

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Военнослужащие Луганского пограничного отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили недалеко от границы с РФ товары, подлежащие государственному экспортному контролю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, во время патрулирования государственной границы пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек - на территории Украины.

На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы.

В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камышах неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, правоохранители обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины.

Возле границы с РФ на Луганщине военнослужащие погранотряда обнаружили сумки с парашютами 01

По сообщению пограничников, компетентными правоохранительными органами начато досудебное расследование по ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", в рамках которого проводятся неотложные следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы применяем оружие только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашли ВС РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Возле границы с РФ на Луганщине военнослужащие погранотряда обнаружили сумки с парашютами 02
Возле границы с РФ на Луганщине военнослужащие погранотряда обнаружили сумки с парашютами 03
Возле границы с РФ на Луганщине военнослужащие погранотряда обнаружили сумки с парашютами 04
Фото: сайт Госпогранслужбы

Топ комментарии

  • Сергей Фатеев b2ec3eef
    К зеленскому,заступники прилители....
  • Envoy
    Найдите и скиньте это дерьмо назад , в рашу .
  • Чинганчгук
    а потом показывать будут как вещественные доказательства - о диверсантах с Украины
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