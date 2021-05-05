Украина с 5 мая возобновила закупку российской электроэнергии через Беларусь, - нардеп

Украина с 5 мая возобновила импорт российской электроэнергии через Беларусь, несмотря на решение Верховной Рады запретить поставки до конца года.





Об этом сообщила народный депутат Людмила Буймистер ( "Слуга Народа").



"Сегодня, 5 мая, Украина снова возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Это несмотря на решение парламента, несмотря на утвержденный Минэнерго прогнозный баланс и несмотря на десяток блоков украинских ТЭС и ТЭЦ, которые вынужденно находятся в резерве ", - сообщила нардеп на своей странице в Facebook.



По ее информации, сегодня платеж за импорт электротока составит менее 1 млн грн. Всего с начала года за коррупционный импорт из России и Беларуси наша страна заплатила ровно 955 млн грн.

"Прошло почти три недели с тех пор как Верховная Рада проголосовала за предоставление НКРЭКУ полномочий запрещать импорт, однако погрязший в коррупционных скандалах регулятор даже не начал подготовку к запрету поставок", - отметила нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным пересечениям.