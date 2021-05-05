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Комитет Рады предлагает установить уголовную ответственность за антисемитизм

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Комитет Рады предлагает установить уголовную ответственность за антисемитизм
Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова поддержал законопроекты, предлагающие ввести уголовную ответственность за антисемитизм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление аппарата парламента.

Законопроектом №5109 дается определение антисемитизма, указываются его основные проявления, устанавливается запрет антисемитизма, его проявлений, устанавливаются виды ответственности за нарушение законодательства об антисемитизме.

В то же время законопроектом №5110 предусматривается внесение изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Так, комитет принял решение предложить комитету по правам человека и комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенным главными по разработке проектов, рекомендовать ВР принять оба законопроекта в первом чтении.

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    це так мило.
    Від создатєлєй "Україна-порноактиса -бу-га-га". - кримінальна відповідальність за антиисемітизм.
  • Paulo Kit
    Українська влада кажете? Комитет Рады предлагает установить уголовную ответственность за антисемитизм - Цензор.НЕТ 1711
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    А за отрицание Голодомора ?
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