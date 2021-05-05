С начала года Киев посетили 116 тыс. иностранных туристов, - КГГА

За первый квартал 2021-го столицу посетило 116 000 иностранных туристов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Несмотря на все преграды, вызванные пандемией, иностранные туристы все равно посещают Киев. В этом году больше всего туристов, по данным Госпогранслужбы, приехало в столицу из Беларуси - 10,5 тыс. человек. Также 8,9 тыс. человек приехали из Израиля и 8,3 тыс. - из Турции", - отметила Хонда.

Она также добавила, что в перечень стран, откуда приехало больше туристов, вошли США, Индия, Германия, Великобритания, Франция и Грузия. Кроме того, по предварительным подсчетам, столицу посетили и около 300 тыс. внутренних туристов.

Хонда отметила, что туристический сбор на начало мая составил 11 670 000 гривен.

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