Члены правления "Нафтогаза" призвали Кабмин урегулировать ситуацию с отставкой Набсовета

Члены правления НАК "Нафтогаз Украины" призвали Кабинет министров Украины урегулировать ситуацию относительно наблюдательного совета компании.

Соответствующее заявление членов правления НАК "Нафтогаз Украины" обнародовали на своих страницах в Фейсбук Сергей Перелома, Петер ван Дрил и Ярослав Теклюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Для такой сложной и важной компании, как "Нафтогаз", чрезвычайно важным является наличие хорошо функционирующего и достойного доверия Наблюдательного совета и надлежащего корпоративного управления", - следует из заявления.

"Отставка всех членов наблюдательного совета вступает в силу с 14 мая. Без урегулирования ситуации до этой даты члены правления не смогут продолжать выполнять свои обязанности", - говорится далее.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

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Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.