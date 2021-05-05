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Меркель о планах после своей отставки: Немного высплюсь, погуляю на природе и подумаю, чем хочу заниматься

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Меркель о планах после своей отставки: Немного высплюсь, погуляю на природе и подумаю, чем хочу заниматься
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока у нее нет времени обдумать свое будущее после окончания срока канцлерства. Она хочет сделать это уже после выхода в отставку.

Об этом она заявила  на брифинге по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частости, по ее словам, сейчас главная тема - пандемия.

"А тогда (после выхода в отставку. - Ред.) я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого, но пока я будут делать с удовольствием свою работу", - ответила канцлер на вопрос, чем она займется после отставки.

Меркель ранее говорила, что ее нынешний срок в должности последний. В сентябре в ФРГ пройдут выборы в парламент, по итогам будет сформировано новое правительство с новым канцлером.

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Топ комментарии

  • Vasyl Shevchenko
    - висплюсь і.. в набсовєт газпрома..
  • Прокуратор
    Меркель о планах после своей отставки: Немного высплюсь, погуляю на природе и подумаю, чем хочу заниматься

    и пойду на хорошую зарплату в Газпром, если других предложений не поступит. Например возглавить Нефтегаз!
  • NonCFist
    _Меркеляка - мразь, путлеровская подельница, враг Германии и людства. Курва 16(!) лет канцлер - ничего хорошего в этом нет, плохо только!
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