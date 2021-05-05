Из-за низких темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию COVID-19 в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023-му, - ученые

Украина рискует не преодолеть пандемию COVID-19 в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023 году, из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации.

Об этом говорится в исследовании тенденций вакцинации и затухания болезни в разных странах мира, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Исследование провели ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней, основываясь на главном заключении недавнего доклада McKinsey&Company (When will the COVID-19 pandemic end? | McKinsey) о том, что определяющим средством преодоления пандемии COVID-19 является массовая вакцинация населения.

"При условии сохранения текущих темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023 году", - говорится в сообщении.

Читайте также: До Дня Независимости большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса, - Зеленский

Отмечается, что Украина относится к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации - 1,8% одной дозой по состоянию на 1 мая 2021 года.

В исследовании ученые разделили страны мира на пять кластеров.

В первый вошли США, Израиль, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, которые достигли наибольших показателей вакцинации населения (средний уровень вакцинации превышает 60%) и, соответственно, приблизились к формированию коллективного иммунитета в конце 2-го - начале 3-го квартала 2021 года.

Во второй кластер вошло большинство стран Западной Европы и Канада. Они могут перейти к модели коллективного иммунитета ближе к концу 2021 года с затуханием процесса в начале 2022 года, считают ученые.

Третий кластер составили Турция, отдельные страны Центральной Европы, Марокко и Уругвай. В этих странах уровень вакцинации сейчас не превышает 20%, имеет место не строгое соблюдение карантинных норм, ежедневная заболеваемость продолжает расти. Вероятно, говорится в исследовании, эти страны перейдут к модели коллективного иммунитета ближе к середине 2022 года.

Четвертый кластер охватывает страны с высоким уровнем заболеваемости и медленной вакцинацией. В эту группу, в частности, вошли Украина, Россия, Молдова, Грузия, Бразилия, Мексика, Индия и ряд других стран. Средний уровень вакцинации для стран кластера составляет 4,5%, для Украины - 1,8%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Второй случай смерти после прививки AstraZeneca зафиксирован в Канаде

В пятый кластер вошли Австралия, Китай, Аргентина, страны Юго-Восточной Азии со сравнительно низкими уровнями заболеваемости, но и с медленными темпами вакцинации населения. Преодоление пандемии в этих странах может растянуться во времени с горизонтом завершения конец 2022-го - начало 2023 г.

Отмечается, что из-за крайне низких темпов вакцинации (1,8% одной дозой по состоянию на 01.05.2021) и проблем с соблюдением карантина коллективный иммунитет к коронавирусу в Украине будет формироваться преимущественно за счет естественного инфицирования. Этот процесс будет сопровождаться значительными потерями населения, стагнацией экономики и общественной жизни, а также изоляцией от стран, достигших контроля эпидемической ситуации.

Для ускорения процесса формирования коллективного иммунитета ученые рекомендуют соблюдать все противоэпидемические меры с усиленным эпидемическим надзором за COVID-19.