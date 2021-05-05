Суд отправил под ночной домашний арест трех новых подозреваемых по делу об авиакатастрофе под Чугуевом, - ГБР

Трем подозреваемым по делу о катастрофе Ан-26 под Чугуевом суд избрал меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение принял в понедельник, 3 мая, Печерский суд Киева. Бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа, и заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток", - сообщили в пресс-службе.

Подозрение (по ст. 416 и ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил подготовки и проведения полетов и небрежное отношение к военной службе) данным офицерам объявили 30 апреля, всего по делу проходят 6 подозреваемых.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября 2020 г. в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.