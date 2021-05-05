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COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование

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COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование
Первая доза вакцины против COVID-19 от AstraZeneca и Pfizer оказалась на 86,6% эффективной. Исследование проводили среди людей старше 60 лет.

Это показало исследование, которое провели в Южной Корее, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.

Так, данные Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) демонстрируют, что вакцина Pfizer эффективна на 89,7% в предотвращении инфекции как минимум через две недели после введения первой дозы. Вакцина AstraZeneca — на 86%.

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Исследование базируется на опросе 3,5 млн человек в Южной Корее старше 60 лет. Его проводили в течение двух месяцев, с 26 февраля. Среди них было 521 133 человека, которые получили первую дозу вакцины Pfizer или AstraZeneca.

По данным KDCA, в целом обнаружили 1 237 случаев COVID-19, и только 29 из них были среди вакцинированной группы.

"Доказано, что обе вакцины обеспечивают высокую защиту от болезни после первой дозы. Но люди должны пройти полную вакцинацию (вколоть две дозы вакцины) в соответствии с рекомендациями, потому что тогда уровень защиты будет еще выше", — говорится в исследовании.

В министерстве здравоохранения Южной Кореи отмечают, что исследование проводили именно на такой возрастной группе, поскольку более 95% людей, умерших от COVID-19 в стране, были старше 60 лет.

Отметим, что вакцины AstraZeneca и Pfizer используют и в Украине.

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Топ комментарии

  • DEDALiu
    А ты,умник,болел? Вот когда переболеешь,-тогда будешь гавкать. Я знаю ватника,который после нескольких недель болезни визжал,- Да лучше бы уже сдох! Так что у тебя все впереди!
  • Меркава
    Один з штатів:
    Постановление 20 палаты разрешит и направит учреждения, которые требуют от учащихся вакцинации от COVID-19, включая: (i) лицензированные детские сады, (ii) школы K-12, (iii) колледжи и университеты и (iv) профессиональные училища, полностью проинформировать их о том, что вакцина получила разрешение на использование только в экстренных случаях и не получила полного одобрения FDA и что они имеют право отказаться от вакцинации по причинам здоровья, религии или совести. Постановление было передано в Комитет по образованию 20 апреля 2021 года.

    Тобто "вакцина получила разрешение на использование только в экстренных случаях и не получила полного одобрения FDA и что они имеют право отказаться от вакцинации по причинам здоровья, религии или совести".
    Нехай ширяються, хто хоче.
  • Lev Zavago 2ac59658
    Ну, нельзя быть такими пещерными идиотами !! Любая.... ЛЮБАЯ вакцина обеспечивает защиту и спасает жизни. Те, кто не видел как умирают, поинтересуйтесь ...я бы возил на экскурсии. Сам привился и вам рекомендую.
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