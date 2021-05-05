Мошенничество с выплатами участникам АТО на Тернопольщине: сумма ущерба свыше 6,8 млн грн. Четверо аферистов предстанут перед судом

Тернопольская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех лиц, которые путем обмана завладели государственными средствами в крупных размерах (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Расследование установило, что трое местных жителей подыскивали участников АТО и предлагали им оформить инвалидность для получения пенсий. С помощью киевлянина через столичные медучреждения они оформляли справки о состоянии здоровья и с этими документами проходили в Тернополе медико-социальную экспертную комиссию. На самом деле у участников боевых действий не было заболеваний, указанных в медицинской документации, которые бы предоставляли основания для установления группы инвалидности", - говорится в сообщении.

"Также для оформления документов об инвалидности участники АТО предоставили аферистам реквизиты банковских счетов и доступ к ним. Таким образом четыре человека присваивали единовременные выплаты в сумме более 400 тыс. грн. Установлено 16 участников АТО, выплаты которых присвоили", - подчеркивают правоохранители.

Отмечается, что общая сумма ущерба составляет более 6,8 млн грн.

"С целью их возмещения на имущество подозреваемых наложен арест. Благодаря своевременным и слаженным действиям правоохранителей удалось предотвратить завладение еще 6 млн грн государственных средств",- отметили в Офисе генпрокурора.

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