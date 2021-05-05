Енин об ожиданиях от визита Блинкена: Рассчитываем на усиление поддержки в политической и оборонной сферах
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Енин отметил, что Киев станет первой европейской столицей, которую госсекретарь США посетит с полноценным двусторонним визитом.
По словам заместителя главы МИД, в первую очередь этот визит рассматривается "как сигнал чрезвычайно мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов в противодействии российской гибридной агрессии".
"Мы рассчитываем на усиление нашей поддержки как политической, так и в оборонной сфере со стороны нашего главного союзника в сфере безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Соединенными Штатами курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего тех, которые, безусловно, связаны с национальной безопасностью и обороной", - заявил Енин.
Также, добавил он, планируется обсудить вопросы активизации взаимодействия в сфере торговли и инвестиций. "Будем говорить об увеличении потенциала взаимного сотрудничества в рамках международных организаций. Будем говорить о механизмах технической помощи, в которых на сегодняшний день нуждается украинская экономика, включая энергетический сектор", - сообщил замминистра.
Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.