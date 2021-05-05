"Наша задача - чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России", - замглавы МИД Енин

Украина инициировала многомиллиардные судебные иски против России, чтобы оккупированный Крым стал для Кремля "чемоданом без ручки".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

"Еще в 2014 году, когда оккупационная власть Крыма начала фактически отжимать собственность украинских предприятий, Министерство иностранных дел сформулировало юридическую позицию, в соответствии с которой соглашение между правительством Украины и Российской Федерацией о взаимной защите инвестиций может быть действенным инструментом возврата или компенсации потерянных активов, и министерство призывало активно использовать этот механизм. В частности, Министерство иностранных дел зашло третьей стороной в значительное количество коммерческих арбитражей, на сегодняшний день существует больше дюжины соответствующих процессов, они находятся на разных стадиях", - рассказал заместитель министра.

По его словам, наиболее амбициозные процессы инициировала НАК "Нафтогаз" – "там сумма претензий достигает 4,5 млрд долларов".

"Есть и другие процессы, где суммы начисленных убытков насчитывают сотни миллионов долларов. Безусловно, российская сторона занимает свою привычную позицию – максимальное затягивание всех юридических процессов. Тем не менее, дальнейшие процессы обжалования решений в кассации не останавливают решений апелляционной инстанции, и по большому счету все это приводит к тому, что за все эти промедления заплатит российский налогоплательщик. Наша задача – чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России, повышая таким образом цену российской агрессии. Этот день наступит", - отметил Енин.

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