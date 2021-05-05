"Наша задача - чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России", - замглавы МИД Енин
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.
"Еще в 2014 году, когда оккупационная власть Крыма начала фактически отжимать собственность украинских предприятий, Министерство иностранных дел сформулировало юридическую позицию, в соответствии с которой соглашение между правительством Украины и Российской Федерацией о взаимной защите инвестиций может быть действенным инструментом возврата или компенсации потерянных активов, и министерство призывало активно использовать этот механизм. В частности, Министерство иностранных дел зашло третьей стороной в значительное количество коммерческих арбитражей, на сегодняшний день существует больше дюжины соответствующих процессов, они находятся на разных стадиях", - рассказал заместитель министра.
По его словам, наиболее амбициозные процессы инициировала НАК "Нафтогаз" – "там сумма претензий достигает 4,5 млрд долларов".
"Есть и другие процессы, где суммы начисленных убытков насчитывают сотни миллионов долларов. Безусловно, российская сторона занимает свою привычную позицию – максимальное затягивание всех юридических процессов. Тем не менее, дальнейшие процессы обжалования решений в кассации не останавливают решений апелляционной инстанции, и по большому счету все это приводит к тому, что за все эти промедления заплатит российский налогоплательщик. Наша задача – чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России, повышая таким образом цену российской агрессии. Этот день наступит", - отметил Енин.