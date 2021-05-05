Житель Кременчуга за 250 грн продавал в интернете справки об отсутствии COVID-19, - Нацполиция

В Полтавской области полиция выявила мужчину, который занимался подделкой и продажей справок об отсутствии COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В подделке медицинских документов и их реализации через интернет-мессенджер подозревают 21-летнего жителя Кременчуга. Полицейские установили, что мужчина предлагал через различные интернет-каналы услуги по тестированию на COVID-19 без сдачи анализа. Справка об отсутствии коронавирусного заболевания стоила около 250 гривен.

Злоумышленник разместил объявление о возможности заказа справок об отрицательном результате теста на COVID-19 более чем 150 интернет-ресурсах. В настоящее время полицейские устанавливают количество лиц, воспользовавшихся услугами фигуранта.

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Следователи осуществляют расследование по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.