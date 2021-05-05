Осужденный по "делу украинских диверсантов" Бессарабов обратился к Блинкену: Мы почти забыты. Нам остается только верить, что благодаря США мы обретем свободу

Севастополец Алексей Бессарабов, осужденный в оккупированном Крыму по "делу украинских диверсантов", обратился к государственному секретарю США Энтони Блинкену с призывом поднять вопрос украинских политзаключенных из Крыма во время встречи президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным.

"Мы, политзаключенные, зная о подготовке встреч президента Украины, а затем и президента США с российским президентом, считаем, что ключевой должна быть тема безусловного освобождения незаконно удерживаемых Россией лиц в колониях на территории России и Крыма. Это не вопрос политики, это вопрос восстановления минимального уровня доверия, чести и морали лидеров наций ХХI века", – говорится в обращении Бессарабова, которое имеется в распоряжении Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Бессарабов также отметил, что на данный момент вопрос освобождения украинских политзаключенных из Крыма почти не обсуждается на международном уровне.

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"Несмотря на то, что мое имя, как и имена десятков других политических заключенных, есть в списках таких правозащитных организаций как Freedom House, "Мемориал", мы почти забыты. О нас помнят только наши родные, друзья, коллеги по работе. Мы забыты, потому что проблематика Крыма не обсуждается ни в Нормандском формате, ни в Минских переговорах. Эти форматы касаются только оккупированного Донбасса. Но не Крыма", – написал в своем обращении Бессарабов.

Вместе с этим севастополец поблагодарил за то, что имена политзаключенных фигурируют в последние годы в резолюциях Европейского парламента и в выступлениях представителей Постоянной миссия США в ОБСЕ.

"Нам остается только верить, что при наличии политической воли под влиянием США, мы сможем обрести свободу", – добавил Алексей Бессарабов.

Как сообщил Крым.Реалии президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар, данное обращение направлено в Госдепартамент США и посольство США в Украине. Реакции на него пока не последовало.

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Далее приводим полный текст обращения Бессарабова:

"Меня зовут Алексей Бессарабов. Я – гражданин Украины. Я – один из более чем сотни граждан Украины, которые были арестованы ФСБ России в оккупированном Крыму и приговорены к длительным срокам лишения свободы по сфальсифицированным делам "террористов", "экстремистов", "шпионов" и "диверсантов".

Несмотря на то, что мое имя, как и имена десятков других политических заключенных, есть в списках таких правозащитных организаций, как Freedom House, "Мемориал", мы почти забыты. О нас помнят только наши родные, друзья, коллеги по работе. Мы забыты, потому что проблематика Крыма не обсуждается ни в "нормандском формате", ни в Минских переговорах. Эти форматы касаются только оккупированного Донбаса. Но не Крыма. Олег Сенцов уже на свободе, но "список Сенцова" остался, более того, он постоянно пополняется новыми именами арестантов.

Наши имена фигурируют в последние годы только в резолюциях Европейского парламента, и о нас помнит Постоянная миссия США в ОБСЕ, за что отдельное спасибо Соединенным Штатам.

Мы, политзаключенные, зная о подготовке встреч президента Украины, а затем и президента США с российским президентом, считаем, что ключевой должна быть тема безусловного освобождения незаконно удерживаемых Россией лиц в колониях на территории РФ и Крыма. Это не вопрос политики, это вопрос восстановления минимального уровня доверия, чести и морали лидеров наций ХХI века.

Примеры тому имеются. В частности, это опыт США в решении афганского конфликта, где был реализован принцип: сначала взаимное освобождение лиц в формате "всех на всех", и лишь потом политическое урегулирование. Стороны – и афганские власти, и талибы – всего за несколько месяцев после достижения договоренностей смогли осуществить обмен по формуле "всех на всех" порядка 6000 человек. В случае российско-украинского конфликта проводятся лишь частичные освобождения, последнее из которых было в 2019 году и касалось только Донбасса, но не Крыма.

Из 14-летнего срока заключения по сфальсифицированному "делу "украинских диверсантов" я уже 4,5 года лишен свободы. Есть те, кто уже седьмой год в заключении, есть те, кого арестовали в прошлом месяце.

Нам остается только верить, что при наличии политической воли под влиянием США мы сможем обрести свободу".

Напомним, в апреле 2019 год "Севастопольский горсуд" приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке – в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову – в размере 300 тысяч рублей. Верховный суд России 15 октября отклонил жалобу защиты и оставил в силе приговоры Дудке и Бессарабову.

Как заявляла Крымская правозащитная группа, так называемое "дело украинских диверсантов" является политически мотивированным уголовным преследованием. В этом деле использовались недопустимые доказательства, а задержанные в Крыму украинцы по делу "украинских диверсантов" лишены свободы по политическим мотивам с нарушением фундаментальных прав и свобод и являются политическими заключенными.