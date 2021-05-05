Германия привержена повышению расходов на оборону из-за действий РФ, - Меркель
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин привержен обязательству повысить расходы на оборону до 2% ВВП, особенно на фоне "действий России". Она также приветствовала отказ США сократить военный контингент на территории ФРГ.
Об этом она заявила на брифинге по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы, как и прежде привержены повышению расходов на оборону в 2% от ВВП. Эта цель была обновлена и связана с обороной в направлении России", - сказала она.
По ее словам, Берлин ценит, что вооруженные силы США и дальше останутся в Германии. "Мы приветствуем тот факт, что планы по переброске не осуществились", - сказала она.
Меркель также отметила, что США были и остаются важнейшим партнером единой Европы.
"Это наш естественный и незаменимый партнер. Только вместе с США мы можем участвовать в формировании глобализации", - добавила канцлер.