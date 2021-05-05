Вспышка COVID-19 произошла в лагере альпинистов на Эвересте, - СМИ

В лагере альпинистов на Эвересте в Непале растет количество больных с симптомами COVID-19 и подтвержденных случаев заболевания. Всего в лагере могут находиться более полутора тысяч человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Гималайская спасательная ассоциация, управляющая государственной клиникой в базовом лагере, рассказала журналистам о положительных тестах на COVID-19 у 17 альпинистов, которые вылетели в Катманду после появления симптомов.

Правительство Непала при этом отрицает информацию о случаях заболевания. По мнению некоторых специалистов, власти намеренно преуменьшает масштабы эпидемии, опасаясь, что Эверест снова закроют. Иностранные туристы являются основным источником дохода непальского правительства.

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На сайте Департамента туризма сообщается, что по состоянию на 26 апреля правительство выдало 394 разрешения на восхождение. Это означает, что на Эвересте может быть более полутора тысяч человек, большинство из которых - вспомогательный персонал.

При этом альпинистов беспокоит схожесть симптомов COVID-19 и горной болезни.

"Здесь повсюду слышно, как люди кашляют. Но это не обычный кашель, который возникает из-за нехватки кислорода на высоте. Люди больны, и у них есть другие симптомы, такие как лихорадка и боль в теле", - рассказал руководитель одной из групп Лукас Фуртенбек.

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Кроме того, руководители базового лагеря переживают из-за альпинистов, которые возвращаются из Катманду после лечения от COVID-19 или после курса акклиматизации к высоте, так как они могут принести вирус с собой, потому что ситуация в Катманду становится все серьезнее.

Альпинисты и руководители базового лагеря также жалуются, что в клинике лагеря нет возможностей сделать тест на коронавирус. Некоторые экспедиции привезли наборы для тестирования, что помогло им вовремя изолировать и эвакуировать людей.

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Перед подъемом к базовому лагерю все посетители должны пройти карантин в Непале. Однако в сообществе альпинистов выражают обеспокоенность тем, что вспышка коронавируса на Эвересте может иметь разрушительные последствия.