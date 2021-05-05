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Украина остается важным партнером в вопросах поставок и транзита газа, - Меркель

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Украина остается важным партнером в вопросах поставок и транзита газа, - Меркель
В вопросах поставки и транзита газа Украина остается важным партнером Германии. Проект трубопровода "Северный поток - 2" остается темой обсуждения между трансатлантическими союзниками, по которому пока нет общей оценки.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером", - сказала Меркель.

Канцлер отметила, что сейчас продолжается обмен по вопросам трансатлантического партнерства и пока нет общей оценки по этой теме, как и по газопроводу "Северный поток - 2". Она добавила, что важно и в будущем продолжать обмен мнениями по этим проблемам.

Ранее Польша призвала Германию отказаться от реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" поскольку он дестабилизирует ситуацию в Европе и снижает безопасность в регионе, что очень опасно для Евросоюза и других европейских стран.

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Топ комментарии

  • Кот Бегемот 97abc974
    Ммммм...... якось сумно звучить ця чудова новина! Украина остается важным партнером в вопросах поставок и транзита газа, - Меркель - Цензор.НЕТ 7688
  • Patrik 778078f1
    Да врёт она,брехуха Она,ещё будучи комсомолкой,дружбу с "молью"(ну с той,которая выросла в террориста №1,козломордого кремлёвского мясника)водила
  • Amber
    Украіна є важливим партнером до того моменту , дапоки не збудували ,, потік- 2"
    І пані Меркель це дуже добре розуміє , але ж відмовити кремлівському фюреру не може і на те є причини !
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