Трое 17-летних учеников школы-интерната на Херсонщине "травили" 14-летнюю девочку, из-за чего та пыталась покончить с собой, - Нацполиция

На Херсонщине полицейские составили протоколы по факту буллинга в отношении трех учеников школы-интерната, которые издевались над 14-летней девочкой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Херсонской области.

Жертвой буллинга со стороны 17-летних старшеклассников стала 14-летняя ученица 8 класса школы-интерната Бериславского района. В течение года трое ребят психологически унижали девочку и высказывались в ее адрес нецензурной бранью. А недавно ученица отказалась ходить на учебу и наглоталась таблеток. К счастью, девочку вовремя доставили в больницу и ее спасли. Об этом случае сообщили в полицию, было открыто уголовное производство по факту доведения до самоубийства.

Работники ювенальной превенции провели всестороннюю проверку фактов возможного буллинга в учебном заведении. Потерпевшая рассказала, что она более года учится в интернате и все это время трое 17-летних старшеклассников издеваются над ней и всячески унижают. Это подтвердили и родители девочки. Они объяснили, что дочь отказывалась ехать на учебу, после чего наглоталась таблеток.

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Ювенальные полицейские выехали в учебное заведение, где 4 часа общались с руководством и учениками. Но как руководство, так и дети во всем обвиняли потерпевшую, якобы это она своим поведением провоцировала на оскорбления. Позже некоторые из учеников признались, что действительно трое одноклассников без причины оскорбляли ученицу.

Руководство интерната объяснило, что постоянно проводят со всеми детьми воспитательную работу, но в этом учебном заведении учатся дети с непростым характером и которые имеют проблемы с поведением.

Полицейские изучили характеристики всех трех буллеров. Выяснилось, что в отношении ребят уже составлялись административные протоколы по хулиганским действиям. Инспекторы ювенальной превенции провели разъяснительную работу с несовершеннолетними о недопустимости подобного поведения и правовых последствий систематической травли. В отношении обидчиков составлены административные протоколы по ст. 173-4 "буллинг (травля) участника образовательного процесса" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Потерпевшая жсейчас учится дома дистанционно. Ее родители будут решать, оставлять ли дочь в этом учебном заведении.

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