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Подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане задержали в Испании

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Подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане задержали в Испании
Испанская полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к убийству как минимум двух правоохранителей на Майдане в 2013 году.

Об этом говорится на сайте испанской полиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Украинские правоохранительные органы объявили его в международный розыск за убийство двух милиционеров во время протестов на Майдане.

"Беглец, вооруженный винтовкой и примерно 60 патронами, открыл огонь по присутствовавшим полицейским, убив как минимум двоих из них, хотя украинские власти не знают точное количество сотрудников, раненых и убитых в результате действий этого человека", – сказано в сообщении.

Расследование в Испании началось в апреле 2020 года, когда через испанского атташе в Украине стало известно, что подозреваемый может скрываться в муниципалитете Пусоль провинции Валенсия.

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По данным полиции, он постоянно переезжал, некоторое время жил в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Кроме того, у него было арендовано несколько комнат в Пусоле. Позже стало известно, что он в течение нескольких недель проживал в изолированной хижине в сельской местности близ Пусоля. Полицейские установили устройство слежения, после чего арестовали его во время похода в кафетерий.

Имени подозреваемого полиция не называет.

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Топ комментарии

  • Палиця Василь
    ну от... падли... Бєркут вони не затримують, а відпускають на кацапію, а тут аж іспанська поліція( довбаний стид...
  • Serg Sergeev
    Не убийство, а необходимая самооборона!
    Один против толпы вооруженных убийц режима легитивного!
  • Oljik
    А що ви хотіли? Обрали малороса-совкодрочера-уклоніста - злили Майдан. Зате прикольно....
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