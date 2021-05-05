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Оккупанты в Крыму планируют перебрасывать воду из водопадов в водохранилища

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Оккупанты в Крыму планируют перебрасывать воду из водопадов в водохранилища
Оккупационные "власти" Крыма намерены перебрасывать воду из водопадов в районе Ялты в водохранилища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"По Ялте планируется переброска воды из водопадов в водохранилища, отдельные мероприятия по Алуште и, безусловно, при запуске в полном объеме Бештерек-Зуйского водозабора у нас получится обеспечивать водой крымскую столицу круглосуточно. Уверен, как минимум до конца текущего года, даже при самом плохом сценарии, крымчане будут с водой", заявил российская марионетка Сергей Аксенов

Ранее, вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин, находясь в оккупированном Крыму, заверил, что полуостров "обеспечен водой на ближайшие годы".

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Топ комментарии

  • НаноБандеровец
    Если в кране нет воды, значит... пришел "русский мир"...
  • Oljik
    Г.Москаля цитувати не буду, набридло.
  • Evgeny N
    Ще рік-два такого хазяйнування окупантів і Крим повернеться до свого природнього стану, в якому був переданий Україні в 1954 році - солончаки та пустоші окрім узбережжя та гір.
    "Вєрной дорогой ідьотє, таваріщі"!
    Московити завжди хизувалися своєю непередбачуваністю та вигадливістю. Тож най переобладнують чавилки для соку під генератори води з каміння - вони ж "на родінє"! ))
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