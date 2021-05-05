Оккупанты в Крыму планируют перебрасывать воду из водопадов в водохранилища
7 44037
Оккупационные "власти" Крыма намерены перебрасывать воду из водопадов в районе Ялты в водохранилища.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"По Ялте планируется переброска воды из водопадов в водохранилища, отдельные мероприятия по Алуште и, безусловно, при запуске в полном объеме Бештерек-Зуйского водозабора у нас получится обеспечивать водой крымскую столицу круглосуточно. Уверен, как минимум до конца текущего года, даже при самом плохом сценарии, крымчане будут с водой", заявил российская марионетка Сергей Аксенов
Ранее, вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин, находясь в оккупированном Крыму, заверил, что полуостров "обеспечен водой на ближайшие годы".