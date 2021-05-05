Модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В пополнил парк Бригады транспортной авиации ВСУ. ФОТО

Авиационный парк вертолетной эскадрильи Бригады транспортной авиации ВСУ пополнил Ми-8МСБ-В, который прошел комплексный ремонт и модернизацию на авиапредприятии АО "Мотор Сич".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

"Кроме новых двигателей, вертолет получил и новое навигационное и радиолокационное оборудование и средства связи", - говорится в сообщении.

В ближайшее время, после проведения соответствующих подготовительных работ, борт будет полностью готов к выполнению задач по назначению и заступит на боевое дежурство.

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