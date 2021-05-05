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Сделать прививку от COVID-19 можно и без декларации с семейным врачом, - Ляшко

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Сделать прививку от COVID-19 можно и без декларации с семейным врачом, - Ляшко
Декларация с семейным врачом не является необходимой для того, чтобы получить вакцину от COVID-19.

Об этом изданию LB.ua сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое: отсутствие декларации не является основанием для отказа в проведении прививки, второе: записаться на вакцинацию можно в удобном для вас пункте прививки, прививаться можно не обязательно там, где заключена декларация с семейным врачом, таких запретов не существует. Если случаи отказа в проведении прививок именно из-за декларации, прошу сообщать об этом в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19, и мы рассмотрим каждое такое обращение", - сказал Ляшко.

Он добавил, что если вакцинация происходит не у семейного врача, то с собой нужно взять паспорт и идентификационный код, чтобы врач внес эти данные в электронную систему.

Также на Цензор.НЕТ: COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование

Напомним, сейчас в Украине проходит широкомасштабная прививочная кампания препаратом AstraZeneka производства Кореи. Попасть на прививку могут все желающие, независимо от возраста и принадлежности к группе риска. За последние сутки вакцинировали 73 376 человек.

Топ комментарии

  • NavigatorUR
    .. так и по Киеву пройтись... хрен тоже найдёшь пункты вакцинации. Он Зеля..чтобы уколоться (вакциной!!!) на передовую поехал и грудь побрил!!! И опыт колоться (не вакциной) у него отсутствует.... пока только на порошке (не Петре Алексеевиче) сидит. )))
  • Привет
    Прошелся сегодня по своему селу...хотел вакцинироваться но не нашел пункта вакцинации..
    Народ говорит ближайший в 40 км..
    Передвижных пунктов тоже никто не наблюдал..
  • Amber
    Щойно я телефонувал на цей номер кілька разів - весь час зайнято ! Чергова брехня від зелених потвор!
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