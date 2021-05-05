ЦИК отказал в регистрации Вирастюка во исполнение решения Верховного Суда, – "слуга народа" Корниенко
Об этом заявил председатель партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Партия "Слуга народа" подробно изучила решение Большой Палаты Верховного Суда по поводу довыборов в 87-м округе, принятое 30 апреля. Не имея возможности комментировать решение отдельной судебной ветви власти, отмечу, что юристы и время дадут оценку такому видению уважаемого Верховного Суда. Партия "Слуга народа" и наш кандидат по 87 округу Василий Вирастюк были третьей стороной в этом процессе, мы не принимали в нем участие и не представляли нашу позицию. Очевидно, что сегодняшнее решение ЦИК об отказе в регистрации нашего кандидата направлено именно на исполнение решения Верховного Суда", – сказал Корниенко.
В то же время он выразил надежду, что ЦИК и в дальнейшем будет проявлять высокие стандарты обеспечения избирательного права наших граждан, показанных на местных выборах и довыборах по двум округам, и будет принимать решение исключительно в рамках, которые определенны законом.
"Нынешняя ситуация показывает, что политические оппоненты пытаются максимально отсрочить окончательное признание Василия Вирастюка победителем. Тем самым они отбирают у жителей Прикарпатья право иметь своего представителя в парламенте и с его помощью решать насущные проблемы", – добавил Корниенко.
Напоминаем, 5 мая, Центральная избирательная комиссия Украины на заседании отказалась регистрировать Василия Вирастюка народным депутатом Украины.
Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.
22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.
Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.