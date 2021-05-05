Израиль запретил въезд гражданам Украины из-за COVID-19

Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно решению компетентных органов государства Израиль, с 4 мая 2021 года в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в т.ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции", - сказано в сообщении.

Также израильская сторона отменила специальные разрешения, выданные для въезда в страну до 1 мая 2021 года.

"Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы государства Израиль", - пояснили в посольстве.

Также на Цензор.НЕТ: Израиль вакцинировал от коронавируса 75% взрослого населения, - Минздрав страны