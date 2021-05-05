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Израиль запретил въезд гражданам Украины из-за COVID-19

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Израиль запретил въезд гражданам Украины из-за COVID-19
Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно решению компетентных органов государства Израиль, с 4 мая 2021 года в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в т.ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции", - сказано в сообщении.

Также израильская сторона отменила специальные разрешения, выданные для въезда в страну до 1 мая 2021 года.

"Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы государства Израиль", - пояснили в посольстве.

Также на Цензор.НЕТ: Израиль вакцинировал от коронавируса 75% взрослого населения, - Минздрав страны

Израиль запретил въезд гражданам Украины из-за COVID-19 01

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Это антисемитизм или еще нет?)
  • Andriy Kalnyshevsky
    це зелений безвіз.
  • Людмила Терещенко fed37fc8
    Первый пошел. Поскольку у нас в стране нет вакцин, зарегистрированных в ЕС (кроме Пфайзера, которого очень мало, все попрививаются индийскими и китайскими, которые в ЕС не зарегистрированы и следовательно вакцинами не считаются, а посему граждане Украины не будут иметь права на въезд в Европу.
    С чем население, голосовавшее за эту власть и поздравляю.
    В общем, Порошенко обеспечил безвиз, но мудрому нариду это не понравилось и он решил сделать властью тех, кто обеспечит ему безвыезд.
    Будем все сидеть в своём чумном бараке.
    Но зато не Порошенко.
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