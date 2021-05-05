Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу: ее оштрафовали на 500 злотых и не пустили на борт
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Гражданка Украины неудачно пошутила во время досмотра багажа. Сотрудники аэропорта вызвали взрывотехников. На рейс женщина не попала.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
Как рассказали польские пограничники, 40-летняя женщина собиралась лететь в Киев, однако во время осмотра багажа заявила, что везет бомбу.
Прибывшие взрывотехники тщательно проверили все вещи путешественницы, но никаких опасных предметов или веществ не обнаружили.
В итоге во время беседы украинка призналась, что это должна была быть просто шутка.
Женщину оштрафовали на 500 злотых (около 3,6 тыс. грн), а командир самолета решил не пускать "шутницу" на борт.
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