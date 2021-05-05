Главы МИД Нидерландов Блок, Бельгии Вильмес и Люксембурга Ассельборн посетят Донбасс, - посольство

Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок вместе с вице-премьером - министром иностранных дел Бельгии Софи Вильмес и министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном посетят Украину 6-7 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook посольства Нидерландов в Украине.

"Цель визита заключается в поддержке тремя странами суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, страны обсудят продолжение реформ в Украине", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что на четверг, 6 мая, запланирован визит министров на линию соприкосновения на востоке Украины и встреча с гражданским обществом.

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В пятницу, 7 мая, как ожидается, состоятся встречи глав МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга с членами украинского правительства, в частности с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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