Станцию метро "Майдан Независимости" закрыли по техническим причинам
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В Киеве по техническим причинам приостановлена работа станции метро "Майдан Независимости".
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, информирует Цензор.НЕТ.
"Станция "Майдан Независимости" закрыта на вход и выход по техническим причинам. Пересадка работает. Информация о работе в обычном режиме будет обнародована сразу после открытия станции", - сказано в сообщении.
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