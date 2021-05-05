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Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ "Север". ФОТОрепортаж

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Наемники РФ выстрелили из ПТУР в направлении жилого сектора Попасной, что вызвало пожар.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Север".

Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ Север 01

"Сегодня вблизи населенного пункта Попасная незаконные вооруженные формирования осуществили выстрел противотанковой управляемой ракетой, которая разорвалась вблизи гражданского сектора и вызвала локальный пожар, который мог разрушить объекты критической инфраструктуры. К счастью, среди гражданского населения никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ Север 02
Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ Север 03
Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ Север 04

В настоящее время пожар локализован военнослужащими одной из механизированных бригад.

Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ Север 05

В ОТГ "Север" отмечают, что подобные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А що наш головнокомандувач зробить ?
    Ніц.
  • NonCFist
    А он вообще не наш!
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Перестанет стрелять.
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