ЕС может создать военные силы быстрого реагирования, - СМИ

14 стран Европейского Союза предлагают создать военные силы быстрого реагирования. Бригада в составе 5 тыс. военнослужащих могла бы при необходимости помогать демократическим иностранным правительствам.

Об этом агентству Reuters сообщил в среду, 5 мая, высокопоставленный чиновник ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Среди этих 14 стран Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Германия, Греция, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения и Испания.

По словам источника, эти страны считают, что Евросоюз должен создать бригаду из 5 тыс. военных, возможно, усиленную кораблями и самолетами, чтобы помогать демократическим иностранным правительствам, которые будут нуждаться в срочной поддержке.

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Европейские министры обороны обсудят эту идею в четверг на очередной встрече под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Он, в частности, упрекает блок в нежелании активнее вмешиваться за рубежом, особенно в таких государствах, как Ливия.

Впервые начав обсуждение в 1999 году, ЕС в 2007-м создал дееспособную систему боевых групп численностью 1,5 тыс. человек для реагирования на кризисы - однако эти силы никогда не использовались. Теперь упомянутые боевые группы могут составить основу новых первоочередных военных сил.

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Кроме того, с 2021 года у ЕС есть общий бюджет для совместной разработки вооружений, также Евросоюз разрабатывает военную доктрину на следующий год.