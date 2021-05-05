К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе

Правоохранители Молдовы установили, что к похищению беглого судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены.

Об этом в интервью Главкому сообщил председатель временной следственной комиссии парламента Молдовы,созданной после похищения Чауса, Василь Настасе, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть официальное расследование, которое ведет прокуратура по особым делам, Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел. Насколько нам известно, они уже установили, что к похищению Чауса причастна группировка из Украины. Мы должны уточнить, было ли это на государственном уровне. Или, это была группа лиц, которая была ангажирована, чтобы похитить судью", - сказал Настасе

Парламентарий подчеркнул, что дело о похищении Чауса раскрыто.

"Расследование еще в процессе, но кто именно это сделал, мы уже знаем. Например, министр внутренних дел на комиссии нам эти фамилии озвучивал, другие представители. В этом деле нет каких других версий. В этом похищении участвовали украинцы. Осталось только выяснить, связаны ли они с государством или нет. Это будет установлено в ходе следствия, и все это ведет в одном направлении", - пояснил глава ВСК парламента Молдовы.

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Настасе также сообщил, что ВСК общалась с женой Чауса, которая подтвердила, что фото беглого судьи с подбитым глазом "соответствуют действительности и сделаны после его похищения".

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".