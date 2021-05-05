Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка

В Кремле знали, что у чешских властей есть данные о причастности спецслужб РФ ко взрывам во Врбетице. Поэтому Россия запустила информационную кампанию, чтобы дискредитировать Прагу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По словам главы военной разведки Чехии Яна Бероуна, передает Hospodářské noviny, российская пропаганда продолжает работать в этом направлении.

"Однозначно мы видим повышенную активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформаций и искаженных интерпретаций фактов. Это было видно даже заблаговременно, еще до того, как (чешские власти. - Ред.) проинформировали общественность об этом инциденте", - заявил он.

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Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

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