Более 270 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер

Лишь в трех областях Украины нет улиц в честь в советского космонавта, члена ревизионной комиссии ЦК КПСС, многолетнего депутата Госдумы России Валентины Терешковой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook блогера Александра Рудоманова.

В своем материале на LB он напоминает, что в 2014 году совместно с другими депутатами в Крым прибыла Валентина Терешкова для "общения с жителями". 1 марта она голосовала за разрешение ввода российских войск на территорию Украины.

В Украине еще со времен Советского Союза существуют улицы, названные в честь Терешковой. Рудоманов обнаружил в "Википедии", что на момент оккупации Крыма таких было 79.

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После агрессии России часть улиц переименовали. Например, в Закарпатье и Хмельницкой области.

Согласно данным Государственного реестра избирателей, в Украине насчитывается 278 топонимов в честь Терешковой.

"На временно оккупированных территориях находится 48 улиц и переулков в честь Терешковой: 13 - в Луганской области, 14 - в Донецкой и 21 - в Крыму. На неоккупированной части Украины улиц в честь Терешковой 230. В трех областях улиц нет - в Днепропетровской, Луганской и Запорожской областях, больше всего же их в Хмельницкой области - аж 37", - пишет автор и прилагает таблицу.

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Терешкова даже формально подпадает под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", потому что в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС, отмечает автор.

"Если человек был только депутатом СССР, то он не подпадает под Закон о декоммунизации, потому что это выборное лицо. Но Валентина Терешкова в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС, а следовательно занимала руководящую должность в высших органах власти и управления СССР, и поэтому подпадает под действие закона. Кроме этого, Валентина Терешкова голосовала за аннексию Крыма, когда была депутатом 6-го созыва думы РФ. Мы направили обращение к местной власти Смелы, Купянска, Чугуева, Подольска о необходимости в переименовании улицы в честь Терешковой", - рассказал начальник отдела анализа государства Украинского института нацпамяти Богдан Короленко.

Как выяснил Рудоманов, самая распространенная причина непереименования - городской совет не проголосовал за соответствующее решение. Не нашлось достаточно голосов.

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Вторая по распространенности причина - депутаты не нашли голосов для переименования на этапе топонимической комиссии.

Третья причина - местные жители против переименования на предложенные названия улиц.