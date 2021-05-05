"Слуга народа" Костин врет, Венецианская комиссия хочет, чтобы решающий голос при очистке ВСП принадлежал независимым международным экспертам, - ЦПК

Венецианская комиссия считает, что решающий голос при очистке Высшего совета правосудия должен принадлежать независимым международным экспертам, а не самим судьям, как утверждает "слуга народа" Андрей Костин.

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.

Позиция Венецианской комиссии содержится в обнародованном ею срочном выводе на президентский законопроект №5068 относительно конкурсного отбора и проверок на добродетель членов Высшего совета правосудия.

"Эксперты Венецианской комиссии отметили, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки на добродетель действующего состава.

Поданный Зеленским законопроект №5068 предусматривает создание Этического совета в составе 6 членов. 3 из них должен номинировать Совет судей Украины, а еще трех - международные и иностранные организации. Задача Этического совета - предварительный отбор кандидатов в ВСП и проверка на добродетель действующего состава органа.

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""Венецианка" отметила, что именно независимые эксперты, номинированных международными партнерами Украины, а не судьи, должны иметь определяющее влияние на решения Этического совета. Так, решения должны приниматься большинством голосов, при этом поддержка как минимум двух международных экспертов является обязательной", - сказано в сообщении ЦПК.

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"Председатель судебного комитета Рады Андрей Костин обманывает себя, коллег и президента, говоря, что согласовал с международниками другую модель по ВККС (в законопроекте # 3711_1)", - написал в Фейсбуке глава организации "ЦПК" Виталий Шабунин.