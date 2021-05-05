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Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав

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Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав
Министерство здравоохранения удалило данные людей, которые записывались на прививку против коронавируса вне очереди так называемыми остаточными дозами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ, согласно которому с 16 апреля публичные люди и общественные деятели больше не смогут получать прививки против коронавируса "вне очереди" по плану вакцинации.

Сейчас министерство удалило персональные данные людей, которые те предоставляли при заполнении формы для записи на прививку против COVID-19 "остаточными дозами".

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Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав 01

Напомним, 1 марта стало известно, что Министерство здравоохранения изменило национальный план вакцинации, чтобы президент страны Владимир Зеленский и другие чиновники могли публично сделать прививку от коронавируса. Также стала возможной вакцинация публичных и известных людей остаточными дозами имеющихся препаратов, образующиеся во время выездных мобильных сессий.

Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта вместе с воинами c передовой.

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16 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что теперь прививку остатками вакцины от коронавируса смогут получить исключительно медработники и лица старше 80 лет.

Топ комментарии

  • Привет
    И концы в воду...и типа это был не пфайзер...😃
  • Влад Воланд
    Вакцинироваои богему и родственников и приближенных Пфайзер и данные стёрли.Эти получат сертификат и будут ездить и дальше по миру ну а лохторат потерпит,нечего мотаться по миру сидите дохните дома.Зебанда бизнес делает.
  • Миклуха Маклай 5f0c5a0a
    Лишилось ліквідувати суспільних діячів, які не діячі, а звичайні шкідники - і тоді Україну може мати шанс стати державою.
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