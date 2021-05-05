Данные записывавшихся на вакцинацию остаточными дозами общественных деятелей уничтожены, - Минздрав

Министерство здравоохранения удалило данные людей, которые записывались на прививку против коронавируса вне очереди так называемыми остаточными дозами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ, согласно которому с 16 апреля публичные люди и общественные деятели больше не смогут получать прививки против коронавируса "вне очереди" по плану вакцинации.

Сейчас министерство удалило персональные данные людей, которые те предоставляли при заполнении формы для записи на прививку против COVID-19 "остаточными дозами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сделать прививку от COVID-19 можно и без декларации с семейным врачом, - Ляшко

Напомним, 1 марта стало известно, что Министерство здравоохранения изменило национальный план вакцинации, чтобы президент страны Владимир Зеленский и другие чиновники могли публично сделать прививку от коронавируса. Также стала возможной вакцинация публичных и известных людей остаточными дозами имеющихся препаратов, образующиеся во время выездных мобильных сессий.

Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта вместе с воинами c передовой.

Читайте также: Вакцинация второй дозой AstraZeneca начнется с 19 мая, зарезервировано 15 тыс. доз, - Ляшко

16 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что теперь прививку остатками вакцины от коронавируса смогут получить исключительно медработники и лица старше 80 лет.