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Главы МИД стран "Большой семерки" призвали Беларусь провести новые выборы президента

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Главы МИД стран "Большой семерки" призвали Беларусь провести новые выборы президента
Министры иностранных дел "Большой семерки" призвали режим Александра Лукашенко провести новые выборы президента в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы призываем режим провести новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением", - говорится в тексте опубликованом правительством Великобритании.

Кроме того, министры призвали Минск освободить всех политических заключенных и участников протестов, а также положить конец репрессиям и начать диалог с оппозицией и обществом.

"Мы осуждаем репрессии в отношении журналистов и правозащитников и призываем режим уважать право на мирные собрания ... Мы преданы поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав человека", - отмечается в заявлении.

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Топ комментарии

  • Кастусь Каліноўскі
    И американцы подкрепили слова делами. Санкции уже пошли, нефтепереработка, на очереди остальная нефтепереработка и калийные удобрения. Диктатора надо давить.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Це дурниця ,вимогати щось у параноїдального шизофреніка ,з маячею "Русского мира" в голові !!!)))
  • три - пятнадцать
    наверное сейчас скажу то, шо многим не понравится.
    но переговоры Климкена с бубой закончатся тока тем, шо он вернется домой и доложит Байдену - сер, там при власти одна кацапня и расчитывать не на кого, если мы говорим о сотрудничестве....
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