Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела из гранатометов, - ОТГ "Север"
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5 мая в результате вражеского обстрела ранен украинский военнослужащий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Север".
"Сегодня, 5 мая, в результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем, один украинский защитник получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.
На действия противника наши воины открыли ответный огонь.
Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.