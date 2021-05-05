Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела из гранатометов, - ОТГ "Север"

5 мая в результате вражеского обстрела ранен украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Север".

"Сегодня, 5 мая, в результате вражеского обстрела из гранатометов различных систем, один украинский защитник получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.

На действия противника наши воины открыли ответный огонь.

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Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.