Суд выпустил Антоненко из СИЗО с 30-го раза. Прокурор внезапно заявил, что домашнего ареста будет достаточно, - адвокат Маслов

За время пребывания подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко под стражей прошло 30 судебных заседаний по вопросу о его заключении или освобождении.

Об этом сообщает в Facebook адвокат Антоненко Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, 16 заседаний прошло в рамках досудебного расследования, 1 - на подготовительном производстве, 13 - в суде присяжных. Суд выпустил Антоненко с 13 раза, а в целом - с 30-го.

"Разбирательств ходатайств прокурора - 10. Все удовлетворены. Апелляций защиты на это подано и рассмотрено 11 (на первое заключения рассматривалось отдельно две апелляции). Все отклонены. Ходатайств защиты об освобождении (habeas corpus) - было подано 11. Два ходатайства защиты в суде присяжных рассматривались одновременно с ходатайствами прокурора о новом продлении. 10 из них были отклонены, одиннадцатое - удовлетворено частично: заключение изменено на домашний арест, хотя защита всегда просила личное обязательство", - написал Маслов.

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От отметил, что все защитники Антоненко - участники войны с РФ.

"Дело очень тяжелое, но не сложное. Постоянная игра на чужом поле со слабой командой, играющей крайне грубо против правил. Самое трудное было иногда после очередной бессонной пары ночей работы над очередными процессуальными документами и изнурительных подготовок речей слышать:

(1) Эти адвокаты проиграли ВСЕ дела по Антоненко.

(2) Неужели нельзя было найти денег на хороших адвокатов? Почему Юлию Кузьменко выпустили, а У ВАС клиент сидит?

По правде говоря, на это и было рассчитано", - заявил адвокат.

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Он обратил внимание, что 30 апреля прокурор Михаил Тишин заявил, что домашнего ареста Антоненко будет достаточно, хотя еще 16 апреля по его запросу апелляционный суд принял противоположное решение.

"А что у нас случилось между 16 и 30 апреля? Может, допросили всех 263 свидетелей? Может, проснулась "Притулина совесть" (новый бренд) и представительница пострадавших, подчиненная Авакова стала в суде на сторону справедливости и правды, решив поискать почему же погиб Шеремет? Может, Аваков с Ковалем нашли настоящих убийц среди порно, которые они снимали в кроватях Яны Дугар и Зоряны Коновалец? (Да, это не шутка, эти обнаглевшие моральные уроды действительно проводили такое "НСРД", устанавливая ВИДЕОКАМЕРЫ, направленные на кровати девушек!). Может, судья Голуб исповедовалась в грехах и решила в страстную пятницу вернуть свое лицо к людям? Вчера у Тишина, Голуб, Павленко, Гладия, Тютюн не было никаких сомнений в том, что общество, выпустив несудимого отца двух детей под домашний арест с браслетом, подвергает себя опасности, а тут. Когда Тишин выжимал из себя этот сакраментальный "домашнего ареста будет достаточно", как же жалко и противно он выглядел. Как отвратительно выглядит все это шоу. Отвратительная рожа правосудия смотрит на вас. Оккупанты должны повыздыхать", - резюмировал Маслов.

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

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