Майдановец Дмитрий Липовой задержан в Испании за убийство "беркутовцев" на Майдане по запросу ГБР

Сегодня полиция Испании по запросу ГБР задержала участника событий на Майдане Дмитрия Липового из Харькова, который подозревается в убийстве двух сотрудников "Беркута".

Об этом идет речь в материале главного редактора издания Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "ГБР и Печерский суд помогают Портнову расправляться с майдановцами".

Как отмечается, задержание произведено на основании незаконного запроса правоохранительных органов Украины, которые обманули Испанию в реальных обстоятельствах дела.

По данным источников Цензор.НЕТ, по запросу Государственного бюро расследований задержан Дмитрий Липовой, харьковчанин, который 19 февраля 2014 года передал свой охотничий карабин "Сайга" и 60 патронов группе майдановцев, занявших здание консерватории - Зиновию Парасюку и Ивану Бубенчику, которые утром 20 февраля вели огонь по "Беркуту" и внутренним войскам.

"Осуждения этой группы добивается соратник Януковича Андрей Портнов, адвокатом которого был Олег Татаров, действующий заместитель главы Офиса Президента.

31 марта 2020 года Печерский суд - карманный суд Портнова и Татарова - принял решение об аресте Липового. Решение это незаконное, поскольку прямо противоречит закону об амнистии участников протеста на Майдане. Однако Печерскому суду на закон как всегда наплевать. Также наплевать на закон оказалось и сотрудникам Государственного бюро расследований и Офиса Генпрокурора, которые оформили запрос на экстрадицию в Испанию, где в области Валенсия проживал Липовой", - говорится в материале.

Согласно релизу на сайте испанской полиции, Липовой разыскивается по подозрению в убийстве двух сотрудников милиции с помощью его карабина и патронов. Однако, как подчеркивается в материале, основания для экстрадиции Липового в Украину сфальсифицированы.

Журналист напомнил, что дело против Липового было открыто незаконно, в 2018 году: "Согласно запросу управления спецрасследований Генпрокуратуры, Липового объявили в розыск на сайте МВД, но следователи решили его не задерживать. Поэтому Липовой находился в Испании, однако расследование не мешало его жизни".

На сайте полиции Испании указано, что задержание Липового произведено на основании получения в апреле 2021 года информации от правоохранительных органов Украины о местонахождении Липового.

"То есть Татаров контролирует розыск и способствует экстрадиции", - подчеркнул Бутусов.

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Вместе с тем, как говорится в сообщении паблика "Майдан 18-20 лютого. Як усе було" в Facebook, Дмитрий Липовой - один из тех Героев, благодаря которым устоял Майдан: "С оружием в руках они были вынуждены восстать против террора, который развязала тогдашняя власть руками ментов. Недавно также начали прессовать другого майдановца - Игоря Солонинку, которого обвиняют в убийстве пяти "беркутовцев". Мы видим четкие и неоднозначные сигналы, когда умышленно разваливают и саботируют дела против силовиков, которые убивали и калечили мирных протестующих. Вместо этого репрессивная система решила запугать и показательно наказать людей, которые были вынуждены прибегнуть к крайним шагам в противостоянии террору. Людей, которые встали на защиту свободы и достойной жизни. То, что майдановцы были вынуждены взять в руки оружие - неотъемлемое право любого человека на самозащиту, когда другие, мирные методы, оказались недейственными. Когда на твоих глазах погибают собратья, которых расстреливают, травят газом и забивают до смерти озверевшие мусора и бандиты, ты не можешь оставаться в стороне".

Напомним, 5 мая испанская полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к убийству как минимум двух правоохранителей на Майдане в 2013 году. По версии следствия, он жил Барселоне, Мадриде и Валенсии, а в последнее время - в удаленном сельском доме близ Пусоля. Мужчину выследили при помощи специального устройства и задержали во время похода в кафе.

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Подробнее о ситуации с задержанием и незаконным преследованием майдановца Дмитрия Липового можно ознакомиться в материале главного редактора издания Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "ГБР и Печерский суд помогают Портнову расправляться с майдановцами" по ссылке здесь.