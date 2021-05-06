Британцы согласились признать статус посольства за представительством ЕС в Лондоне
Об этом говорится в совместном заявлении главы британского МИД Доминика Рааба и Высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Лондон согласился признать статус представительства ЕС в Великобритании на уровне дипломатических представительств государств. Соответственно, глава британского представительства ЕС - Жуан Вале де Алмейда - будет аккредитован в статусе посла.
"Сотрудники представительства ЕС будут иметь привилегии и иммунитеты, необходимые для эффективной деятельности, что одновременно позволит эффективно применять нормы права. Рассчитываем на прогресс и совместное преодоление глобальных вызовов", - говорится в заявлении.
Напомним, Великобритания за час до Нового 2021 года вышла из единого рынка и окончательно перестала быть членом Европейского союза. С 1 января на временной основе начинает применяться соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией.