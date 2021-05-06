Блинкен в Киеве проведет встречи, чтобы подчеркнуть поддержку перед лицом российской агрессии и способствовать реформам, - Госдеп

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен посетит Киев 6 мая.

Как уточнили в Госдепе, он проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, "чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии", передает Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь также будет способствовать прогрессу в повестке дня реформ в Украине, имеющей ключевое значение для обеспечения демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего", - отмечается в сообщении.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен проводит европейское турне, в ходе которого запланированы его визиты в Великобританию для участия во встрече G7, а также в Украину. Он планировал посетить Украину 5-6 мая.

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