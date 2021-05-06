В Польше туристов из трех стран будут отправлять на недельный карантин, даже если результата COVID-теста будет отрицательным
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщают Польские новости.
Речь идет о путешественниках из Южной Африки, Индии и Бразилии, которые прибыли в Польшу. По прибытию они смогут выйти из карантина на основании проведенного теста на коронавирус, не ранее, чем через 7 дней после возвращения в страну.
Обязательство по карантину считается выполненным, если тест проводился медицинской диагностической лабораторией.
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщил, что обязательный карантин для людей, прибывающих из этих стран связан с распространением новых вариантов коронавируса.
"Согласно новым правилам, люди, прибывающие в Польшу из Южной Африки, Индии и Бразилии, больше не могут быть освобождены из карантина на основании теста, проведенного в течение 48 часов после возвращения в страну. Такая возможность разрешена только через 7 дней", - сообщил Недзельский.
Напомним, в Польше ослабили карантинные ограничения. Полякам разрешили посещать торговые центры, но там остались обязательные правила.
Ранее сообщалось, что в Польше обнаружили индийский штамм коронавируса. Им заболел дипломат, которого эвакуировали из Индии.