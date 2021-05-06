В Польше туристов из трех стран будут отправлять на недельный карантин, даже если результата COVID-теста будет отрицательным

В Польше путешественников из трех стран посадят на недельный карантин. Это обязательное условие, даже если результат COVID-теста у приехавших будет отрицательным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщают Польские новости.

Речь идет о путешественниках из Южной Африки, Индии и Бразилии, которые прибыли в Польшу. По прибытию они смогут выйти из карантина на основании проведенного теста на коронавирус, не ранее, чем через 7 дней после возвращения в страну.

Обязательство по карантину считается выполненным, если тест проводился медицинской диагностической лабораторией.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщил, что обязательный карантин для людей, прибывающих из этих стран связан с распространением новых вариантов коронавируса.

"Согласно новым правилам, люди, прибывающие в Польшу из Южной Африки, Индии и Бразилии, больше не могут быть освобождены из карантина на основании теста, проведенного в течение 48 часов после возвращения в страну. Такая возможность разрешена только через 7 дней", - сообщил Недзельский.

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Напомним, в Польше ослабили карантинные ограничения. Полякам разрешили посещать торговые центры, но там остались обязательные правила.

Ранее сообщалось, что в Польше обнаружили индийский штамм коронавируса. Им заболел дипломат, которого эвакуировали из Индии.