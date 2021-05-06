Двое украинских воинов получили ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки противник 19 раз нарушил режим "тишины", бил из САУ, минометов и ПТРК, - штаб ОС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, вблизи Водяного оккупанты 5 раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120- и 82-мм минометов и гранатометов различных систем.
Из минометов 120-мм калибра и артиллерийских установок 122-мм калибра российские оккупанты осуществили обстрел возле населенного пункта Пивденне.
Недалеко от поселка Новоалександровка противник вел огонь из минометов 82-мм калибра, а возле Новозвановки - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Майорск враг дважды открывал огонь из минометов 82-мм калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики два раза применяли в сторону позиций украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Два раза в районе Новомихайловки и Каменки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.
Возле Причепиловки оккупанты дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
В пригороде населенных пунктов Пески и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеских обстрелов, два украинских защитника получили ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Вместе с тем сообщается, что на обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, а о действиях вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Согласно данным штаба, по состоянию на 7:00 утра 6 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня: "Возле населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь".
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.