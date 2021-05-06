Новости • Коронавирус и карантин

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел

5 44322
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел
6 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 6 мая 2021 года.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"6 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 6 мая 2021 года. В частности, заболел 271 ребенок и 113 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 03госпитализированы - 1 849 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 03летальных случаев - 374;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 03выздоровел - 14 351 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 03осуществлено тестирований за сутки - 72 373 (в том числе методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше туристов из трех стран будут отправлять на недельный карантин, даже если результата COVID-теста будет отрицательным

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 08заболели - 2 097 024 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 08выздоровели - 1 711 709 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 08летальных случаев - 45 451;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 08проведено ПЦР-тестов - 9 555 109.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ривненской (403) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел 14

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Привіт із Буковеля, чувакі!!!
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел - Цензор.НЕТ 4629
  • Привет
    осуществлено тестирований за сутки - 72 373 (в том числе методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968).

    А что или кто помешал сделать этим 72373 людям вакцинацию?? Они же уже пришли...вот они...делай укол ..вноси в базу...и готово..
  • Иван Стариков
    ну вот, всё становится на свои места. И это ещё без Пасхи.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости